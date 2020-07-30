Українська фітнес-модель Юлія Мішура наочно продемонструвала результати тренувань

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала нове фото на сторінці в соцмережі "Instagram".

Юлія Мішура зробила селфи в туалеті і показала шанувальникам своє ідеальне тіло. На знімку модель позує перед дзеркалом в обтягуючих лосинах і короткому спортивному топі, які вигідно підкреслили її видатні форми. Можна з упевненістю сказати, що виснажливі тренування того коштували.

Такий наряд оголив плоский живіт красуні, її м'язисті руки і плечі. Волосся Юлія для зручності зібрала у хвіст на потилиці. У вусі дівчини можна помітити бездротової динамік, який вона не встигла витягнути після тренування.

Юлія Мішура регулярно постить у соцмережі свої знімки після тренувань. Раніше вона опублікувала більш відверте фото, для якого навіть зняла бюстгальтер. Фітнес-модель прикрила груди рукою і сфотографувала своє відображення в дзеркалі, для якої прийняла звабливу позу. З такого ракурсу можна добре розглянути пружний прес і накачані м'язи.

Ще раніше ми писали, як Юлія Мішура позувала перед дзеркалом в чорному топі і шортах для ще одного пікантне фото. Модель у черговий раз похвалилася своєю фігурою і показала сідниці.

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