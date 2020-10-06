Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и похвасталась подружкой

На фото Юлия позировала в топе и лосинах. Рядом можно увидеть подружку в футболке, лосинах и кроссовках. Одна красотка была с собранными волосами, вторая решила их распустить. Девушки были в спортзале и стояли перед зеркалом, демонстрируя свои фигуры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Сообщалось, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала свои упругие места во время тренировки в спортзале.

Юлия была в розовых топике и узких лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и держал ее во время приседаний со штангой. Обтягивающие лосины смотрелись просто безупречно на упругих ягодицах.

Мы писали, что популярная отечественная фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась рельефами, смело обнажившись перед объективом камеры.

Обладательница подтянутытх мышц сняла верх, прикрыв бюст конечностью. Мишура сфотографировала свое отражение в зеркале, приняв пикантную позу. Рельефная красотка любит демонстрировать успехи после спортзала - это горячее фото не стало исключением.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура без лишней одежды вскружила голову рельефами

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