Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя перед тренировкой

На фото Мишура позировала в кроссовках, лосинах и желтом топе. Юлия собрала волосы в хвост, а сама стояла на фоне ящиков для одежды. Девушка без стыда демонстрировала подтянутую фигуру и засветила немного лишнее в узком топе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На тренировку", - подписала кадры звезда.

На втором кадре Мишура уже развернулась боком и показывала аппетитную пятую точку, которая прямо выпирала из штанов.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки. Все из-за того, что Мишура снимки выбросила в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Пушка, невозможно оторвать взгляд".

Сообщалось, популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе.

Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.

«Удивительная», «роскошная женщина», «вау, ты до безобразия красивая», «ты просто улетно выглядишь», «ты великолепна, до безобразия», - пишут ее поклонники.

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