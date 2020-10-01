Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя перед тренировкой
На фото Мишура позировала в кроссовках, лосинах и желтом топе. Юлия собрала волосы в хвост, а сама стояла на фоне ящиков для одежды. Девушка без стыда демонстрировала подтянутую фигуру и засветила немного лишнее в узком топе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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"На тренировку", - подписала кадры звезда.
На втором кадре Мишура уже развернулась боком и показывала аппетитную пятую точку, которая прямо выпирала из штанов.
Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки. Все из-за того, что Мишура снимки выбросила в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Пушка, невозможно оторвать взгляд".
Сообщалось, популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила роскошными формами во время отдыха на природе.
Так, на снимках Мишура позирует в облегающих шортах и топе, из-под которого виднеется лишние в силу отсутствия белья. Сама красотка при этом эффектно улыбается на камеру.
«Удивительная», «роскошная женщина», «вау, ты до безобразия красивая», «ты просто улетно выглядишь», «ты великолепна, до безобразия», - пишут ее поклонники.
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