Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в белой футболке
Как передает Politeka.net, свежее фото она опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сделала сочные снимки на улице. Она позировала в джинсах и белой футболке, под которую забыла надеть нижнее белье. Большая грудь модели просвечивалась через тонкую ткань, что придало особой пикантности фото.
На одном из кадров Юлия соблазнительно приоткрыла рот, сведя с ума своих поклонников.
«Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебе хорошо», - подписала фото Мишура.
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Стоит отметить, что 29-летняя спортсменка любит выходить на улицу в весьма откровенных нарядах. Достаточно часто она отказывается от нижнего белья. Ранее мы писали, что Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе. Красотка сфотографировала себя в зеркале лифта, показав свою идеальную фигуру во всей красе.
Также недавно Мишура показала, чего добилась с помощью спорта. Красотка избавилась от одежды, оставшись в одних шортиках. Модель встала боком, частично прикрыв свою пышную грудь. Она продемонстрировала роскошный упругий животик.
«Уверенность в себе и самоуважение – самые ценные вещи из сокровищницы женской души», - заявила красотка.
Напомним, что фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".
Как сообщала Politeka, Юлия Мишура взбудоражила видом на улице: "Аппетитная штучка".
Также Politeka писала, что Юлия Мишура восхитила видом на кухне: таким формам лифчик не нужен.