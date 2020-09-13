Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в белой футболке

Как передает Politeka.net, свежее фото она опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сделала сочные снимки на улице. Она позировала в джинсах и белой футболке, под которую забыла надеть нижнее белье. Большая грудь модели просвечивалась через тонкую ткань, что придало особой пикантности фото.

На одном из кадров Юлия соблазнительно приоткрыла рот, сведя с ума своих поклонников.

«Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебе хорошо», - подписала фото Мишура.

Стоит отметить, что 29-летняя спортсменка любит выходить на улицу в весьма откровенных нарядах. Достаточно часто она отказывается от нижнего белья. Ранее мы писали, что Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе. Красотка сфотографировала себя в зеркале лифта, показав свою идеальную фигуру во всей красе.

Также недавно Мишура показала, чего добилась с помощью спорта. Красотка избавилась от одежды, оставшись в одних шортиках. Модель встала боком, частично прикрыв свою пышную грудь. Она продемонстрировала роскошный упругий животик.

«Уверенность в себе и самоуважение – самые ценные вещи из сокровищницы женской души», - заявила красотка.

Напомним, что фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".

Как сообщала Politeka, Юлия Мишура взбудоражила видом на улице: "Аппетитная штучка".

Также Politeka писала, что Юлия Мишура восхитила видом на кухне: таким формам лифчик не нужен.