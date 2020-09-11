Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала результати важких тренувань

На фото Мішура стояла в лосинах і топіку. Красуня позувала на кухні, демонструючи свою підтягнуту фігуру. Юлія, як можна помітити, не дуже любить бюстгальтери, тому можна побачити випирає дещо через топік. Але це зовсім не збентежило модель і вона викинула знімок в мережу, так і хочеться написати: "Як випирають". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали один коментар: "Красива".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія мішура вразила пишними формами у відвертому топі, забувши надіти під нього білизну.

Цього разу мішура сфотографувала себе в дзеркалі ліфта. Вона вирушила на прогулянку в модних вільних джинсах зі стильним ремінцем і короткому обтягуючому топі. При цьому було помітно, що модель вирішила не обтяжувати свої пишні груди ліфчиком. Дивлячись на знімок так і хочеться сказати, що "Розмір ідеальний".

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На фото Юлія показала себе в сірих лосинах і чорному топі. Красуня показала своє підкачане тіло, піднявши руки вгору, демонструючи біцепс.

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