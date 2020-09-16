Украинская фитнес-модель Юлия Мишура обнажила свои формы ради горячего кадра

Как передает Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором продемонстрировала свое мускулистое тело. Она сдела селфи топлес и попыталась прикрыть свой роскошный бюст руками, однако такие формы не спрячешь без усилий.



Распущенные волосы девушки налезли на лицо, придав кадру загадочности. Кроме того, Юлия Мишура с томным взглядом приоткрыла губы и соблазнительно изогнула спину.

"Чем дальше от понедельника, тем добрее утро", - поделилась настроением модель.

Юлия Мишура уже неоднократно показывалась в максимально откровенных образах. Ранее она порадовала подписчиков, сделав пикантные снимки на улице. Девушка сфотографировалась в джинсах и белой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтера. Выдающаяся грудь спортсменки просветилась через тонкую ткань, превратив кадр в весьма занимательное зрелище. Юлия Мишура вдобавок приоткрыла рот, сразив наповал внешним видом.

«Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо. Иди туда, где тебе хорошо», - отметила красотка в описании к фотографиям.

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