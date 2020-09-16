Українська фітнес-модель Юлія Мішура оголила свої форми заради гарячого кадру

Як передає Politeka.net, знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому продемонструвала своє м'язисте тіло. Вона зробила селфі топлес і спробувала прикрити свій розкішний бюст руками, проте такі форми не сховаєш без зусиль.



Розпущене волосся дівчини налізли на обличчя, надавши кадру загадковості. Крім того, Юлія Мішура з млосним поглядом відкрила губи і спокусливо зігнула спину.

"Чим далі від понеділка, тим добріший ранок", - поділилася настроєм модель.

Юлія мішура вже неодноразово показувалася в максимально відвертих образах. Раніше вона порадувала передплатників, зробивши пікантні знімки на вулиці. Дівчина сфотографувалася в джинсах і білій футболці, під яку не стала надягати бюстгальтера. Видатна груди спортсменки просвітилася через тонку тканину, перетворивши кадр в вельми цікаве видовище. Юлія мішура до того ж відкрила рот, убивши наповал зовнішнім виглядом.

"Думай про те, що може зробити тебе щасливим. Роби те, що тобі подобається. Будь з людьми, з якими тобі добре. Йди туди, де тобі добре», - зазначила красуня в описі до фотографій.

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