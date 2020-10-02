Известная модель Юлия Мишура показала, как выглядит после тренировок

На фото красотка стояла в черном купальнике с блестками и босоножках. Волосы у Мишуры были распущенными, а сама Юлия развернулась спиной к объективу камеры. Девушка без стыда продемонстрировала идеальные ягодицы. Фото вышло эффектным и горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

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У многих соревновательный сезон, а у меня #архив 😂 Полюбуюсь на себя☺️ 😍 🍑🥰 #фотоархив #спорт #фитнес #соревнования #былодело #польша #соревнования2020 #красивоетело #спортивноетело #кайф #любимоедело #попакакорех #орех #фитоняшка #спортмотивация #ifbb #ifbbnpc #ifbbbikini #ifbbpro #ifbbfitness #ifbb

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"У многих соревновательный сезон,. а у меня архив. Полюбуюсь на себя", - написала Мишура.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Та у тебя что сезон, что межсезонье это", "Ты всегда в классной форме"", "Огонь", "Стальной".

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя перед тренировкой.

На фото Мишура позировала в кроссовках, лосинах и желтом топе. Юлия собрала волосы в хвост, а сама стояла на фоне ящиков для одежды.

Мы писали, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье.

На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. 

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура взбудоражила налитыми «дыньками», забыв о лифчике

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