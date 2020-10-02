Відома модель Юлія Мішура показала, як виглядає після тренувань

На фото красуня стояла в чорному купальнику з блискітками і босоніжках. Волосся у мішури було розпущеним, а сама Юлія розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина без сорому продемонструвала ідеальні сідниці. Фото вийшло ефектним і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У багатьох змагальний сезон,. а у мене архів. Помилуюся на себе", - написала мішура.

Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Та у тебе що сезон, що міжсезоння це"," ти завжди в класній формі"", "вогонь", "сталевий".

Повідомлялося, що відома українська фітнес-модель Юлія Mішура показала себе перед тренуванням.

На фото мішура позувала в кросівках, лосинах і жовтому топі. Юлія зібрала волосся в хвіст, а сама стояла на тлі ящиків для одягу.

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Цього разу мішура сфотографувала себе в дзеркалі ліфта. Вона вирушила на прогулянку в модних вільних джинсах зі стильним ремінцем і короткому обтягуючому топі.

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