Известная украинская фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и рассказала о приятном
На фото Алина позировала в белой майке. Красотка не любит носить лифчики, поэтому грудь прямо выпирала на фото. Волосы у звезды были распущены, которые Катлобай взяла рукой. Модель смотрела прямо в объектив камеры, хвасталась идеальными чертами лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура обнажила свои формы ради горячего кадра.
Знаменитая красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, на котором продемонстрировала свое мускулистое тело. Она сдела селфи топлес и попыталась прикрыть свой роскошный бюст руками, однако такие формы не спрячешь без усилий.
Сообщалось, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала о новой моде.
На фото красотка показалась в сапогах и комбинезоне. Образ Лекси дополнила стильными очками, а сама стояла на фоне панорамного окна. Звезда соблазнительно взяла пальчик губами, смотря прямо в объектив камеры.
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