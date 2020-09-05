Известная украинская фитнес-модель Алина Катлобай порадовала фанатов свежим образом и рассказала о загаре
На фото Алина стояла в белой короткой юбке и спортивном топе. Образ красотка дополнила кроссовками, сумкой и кепкой. Катлобай стояла вполоборота к камере и демонстрировала шикарную фигуру. Волосы у звезды были собраны в хвост, чтобы не мешали заниматься теннисом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"33 градуса. 2 часа игры в теннис - идеальный сентябрьский загар. Так что, кто за лето не успел - ловите последние жаркие недели", - написала Алина.
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст дерзко расставила ноги в высоких сапогах на шпильке: "настоящая дива"
Длинноногая дочь Кристины Орбакайте разволновала большим размером: "Уже такая взрослая"
Рыдающая Асмус сделала отчаянное признание, Харламову повезло больше: "Я так ждала..."
Тарифы неожиданно снизили, но не для всех: кому и за что разрешили платить меньше
Фанаты оставили почти 300 лайков и написали комментарии:
"Не ровняй всех по себе", "Огонь", "Топ", "Вкусная".
На втором фото Катлобай уже стояла на яхте в бикини. Красотка позировала на фоне паруса и показывала прекрасную фигуру. Девушка без стеснения светила самыми сочными местами.
Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:
"Приколистка, красивая какая", "Огонь", "Люблю".
Сообщалось, что популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова поразила откровенным видом в джакузи.
На кадрах Екатерина эффектно выныривает из воды, при этом видео замедленное, чтобы поклонники могли вдоволь насладиться жаркими видами. При этом на ягодице можно заметить крупную татуировку.
Напомним, страстная Ана Чери в распутном боди остудила свой пыл под душем
Также Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с трудом втиснула "мячики" в ультра-тесное декольте
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй засветила самые сладкие места в бикини