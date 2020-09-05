Известная украинская фитнес-модель Алина Катлобай порадовала фанатов свежим образом и рассказала о загаре

На фото Алина стояла в белой короткой юбке и спортивном топе. Образ красотка дополнила кроссовками, сумкой и кепкой. Катлобай стояла вполоборота к камере и демонстрировала шикарную фигуру. Волосы у звезды были собраны в хвост, чтобы не мешали заниматься теннисом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"33 градуса. 2 часа игры в теннис - идеальный сентябрьский загар. Так что, кто за лето не успел - ловите последние жаркие недели", - написала Алина.

Фанаты оставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Не ровняй всех по себе", "Огонь", "Топ", "Вкусная".

На втором фото Катлобай уже стояла на яхте в бикини. Красотка позировала на фоне паруса и показывала прекрасную фигуру. Девушка без стеснения светила самыми сочными местами.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Приколистка, красивая какая", "Огонь", "Люблю".

Сообщалось, что популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова поразила откровенным видом в джакузи.

На кадрах Екатерина эффектно выныривает из воды, при этом видео замедленное, чтобы поклонники могли вдоволь насладиться жаркими видами. При этом на ягодице можно заметить крупную татуировку.

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