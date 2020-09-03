Американская фитнес-модель Лекси Кай удивила неожиданной сменой имиджа

Являясь представителем модного бренда одежды, а также абассадором энергетических напитков для спортсменов, модель появляется на новых снимках исключительно в жарких образах и демонстрирует тело в спортивных костюмах самого невероятного дизайна.

Тем не менее, иногда Лекси удивляет и балует фанатов стильными сменами имиджа, как и в этот раз. Девушка примерила черное платье из блесток в пол, а также привлекла внимание к себе благодаря невероятному декольте.

Смелый вырез на платье Лекси едва смог прикрыть ее пышную грудь, ведь сам наряд пошит без бретелек, что придало ему еще большей пикантности. Таким образом модель показала, что каждая девушка спортсменка может быть привлекательна не только в спортивном топе и лосинах.

«Стреляем 📷😊», «Совершенная потрясающая красота в сексуальном черном платье, действительно, детка», «Нет слов, чтобы описать эту красоту, боже😇.», «Я балдею от ее красоты», «Партнер Fashion Nova 🔥», «Аж аппетит проснулся👌🏼», «Вы идеальная женщина, и вы красивая женщина, и вы симпатичная леди», «Потрясающе красиво, я люблю твое платье такое элегантное», «Это платье ооочень элегантное ❤️», «потрясающие красивые глаза и красивые булочки», «Вау, ты выглядишь великолепно 😍🔥😍🔥❣️❣️», «Все правильные изгибы во всех нужных местах и ​​такая красивая улыбка!», - пишут пользователи.

Чтобы привлекать внимание к себе, очень часто фитнес-модель также примеряет на себя модные спортивные костюмы, следуя за трендами. Не так давно эффектная девушка надела ярко-красный костюм. выгодно подчеркнувший упругую грудь и подтянутые ягодицы.

Лекси удалось восхитить стройной фигурой и "прокаченными" бедрами, которыми она так гордится. Из-за низкого роста Лекси не комплексует, также и из-за того, что она кажется полнее, чем есть. Поэтому девушка одевается всегда так, чтобы ее пышные формы были подчеркнуты правильно.

«Малышка для любви 🐵💧👅🍑🍆😍», «Откройся и скажи ах», «Хорошая поза для формочек», «Я сказал тебе смотреть мне в чёртовы глаза ....», «Никто не смотрит в глаза🔥🔥🔥», «Великолепно 😁👌», «Классная картинка дорогая 💕»», «2-е фото, черт возьми, фотошоплено».

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"