Известная фитнес-модель Лекси Кай показала смелый образ у стены, рассказав про себя

На фото Лекси позирует в розовом боди с огромным декольте, которое еле вместило пышные формы красотки. Кай стояла у зеленой стены, а в руках держала арбуз, который поместился у нее в одной руке. Волосы звезда решила собрать в хвост, оставив несколько прядей распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я на 99% ангел, но этот 1%", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Выглядит очень красиво", "Вкусная", "Ты красивая", "Довольно в розовом", "Вау, ты выглядишь потрясающе", "О, черт возьми, арбузный сахар".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото Лекси показывает себя в разноцветном топе и шортах, а образ дополнила накидкой. Красавица была в очках и демонстрировала свои пышные формы, которые еле поместились в узенькую одежду.

Ранее мы сообщали, что приемная дочь Потапа Наталия Горовая продолжает удивлять и радовать публику яркими снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, в этот раз приемная дочь артиста решила показать себя в новом и смелом образе, а также рассказать о важных для себя успехах, развитии в целом и даже комплексах .

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