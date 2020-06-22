Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как выглядела 7 лет назад

На фото Усманова позирует в синем купальнике со стразиками, а на груди можно у нее увидеть медаль. Екатерина была очень загоревшей и улыбалась на камеру, оставив волосы распущенными. На втором фото фитнес-тренер уже держала ребенка на руках, кадр был сделан вскоре после родов. Второе фото вышло более нежным и семейнымм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Усманова задала вопрос: "Сильно изменилась?". Фанаты не могли писать комментарии или ставить лайки, зато было два ответа, которые можно нажать в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала роскошную фигуру во всей красе.

Красотка выбрала весьма откровенный купальник, в котором было видно ее пышную грудь, плоский животик и аппетитные бедра. Стоит отметить, что трусики в виде небольшого лоскутка ткани едва прикрывали интимное место Усмановой.

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя настоящую без одежды.

На фото красотка позирует в желтом бикини и распущенными волосами. Екатерина практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала о неприятной проблеме, у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в экстремальном мини померилась красотой с дочерью

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