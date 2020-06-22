Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как выглядела 7 лет назад
На фото Усманова позирует в синем купальнике со стразиками, а на груди можно у нее увидеть медаль. Екатерина была очень загоревшей и улыбалась на камеру, оставив волосы распущенными. На втором фото фитнес-тренер уже держала ребенка на руках, кадр был сделан вскоре после родов. Второе фото вышло более нежным и семейнымм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Усманова задала вопрос: "Сильно изменилась?". Фанаты не могли писать комментарии или ставить лайки, зато было два ответа, которые можно нажать в сторис Инстаграм.
Нокаут курса доллара, ужесточение карантина и новые пенсии — главное за ночь
Пенсии по-новому, сколько будут высчитывать из зарплаты: "Если вы зарабатываете 10 тысяч..."
Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
Сообщалось, что популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала роскошную фигуру во всей красе.
Красотка выбрала весьма откровенный купальник, в котором было видно ее пышную грудь, плоский животик и аппетитные бедра. Стоит отметить, что трусики в виде небольшого лоскутка ткани едва прикрывали интимное место Усмановой.
Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя настоящую без одежды.
На фото красотка позирует в желтом бикини и распущенными волосами. Екатерина практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала о неприятной проблеме, у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется.
Напомним, фитнес-тренер Усманова в экстремальном мини померилась красотой с дочерью
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай пикантно выгнулась и показала идеал в миниатюрном топе
Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова без белья показала, как очаровывает мужчин