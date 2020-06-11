Популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала свои самые красивые образы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Усманова запустила рубрику ответов на вопросы поклонников. Отвечая на разнообразные вопросы, она сопровождала их своими самыми красивыми архивными фото.

Так, на одном из фото она предстала в красном купальнике, а сверху набросила белую рубашку. На фото видно роскошную фигуру звезды фитнеса. Особенно впечатляет прорисованный пресс.

На втором фото Усманова стоит в коротких шортиках. Как известно, пятая точка – это коронная часть тела звезды. Ее тренировки ягодиц и ног используют девочки во всей Восточной Европе.

Третье фото оказалось самым соблазнительным. Усманова предстала в коротких шортиках с заниженной талией. В глаза бросаются ее стройные ножки. Ее спросили, поможет ли бег по утрам быстрее сбросить вес. Усманова ответила, что бег всего лишь помогает сжечь лишние калории. И, конечно, если бегать по утрам и при этом не кушать лишнего, то похудение будет двигаться быстрее.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова поделилась фото, на котором она предстала в одних трусиках. На снимке можно прекрасно рассмотреть ее прокачанные ноги и плоский животик. В руках она держала массу купальников, намекая, что готова к лету.

Напомним, что фитнес-тренер Усманова оттопырила идеальные ягодицы в экстра-мини: сногсшибательный ракурс.

Как сообщала Politeka, Усманова показала накаченные ягодицы во время приседаний: "Идеальное тело".

Также Politeka писала, что Усманова в одних трусиках подразнила сладкими местами: «Вот это форма».