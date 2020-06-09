Зірка показала, як можна стати краще

Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка відома завдяки підкачаній фігурі, показала свої заняття спортом

Зірка опублікувала відео в сторіз Instagram, передає Politeka.net. Модель з'явилася в білому топі і міні-шортах. Одяг облягав ідеальну фігуру Усманової.

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Усманова після присідання, витягувала ніжку в бік. При цьому її сідниці дивилися назад, а тулуб трохи схилилася вперед. Спину фітнес-тренер тримала рівно: "Ідеальне тіло".

Зірка зібрала волосся в пучок, щоб не заважало заняттю. Варто відзначити, що Катерина робила вправи на свіжому повітрі, посеред дерев і поруч з басейном.

Відео вийшло не тільки гарячим, але і дуже корисним.

Оскільки кадри були оприлюднені в сториз, вони не зібрали багато лайків. Можливо, шанувальники писали зірці в особисту переписку.

Нагадаємо, Катерина Усманова позувала в обтягуючому топі і трусах. На знімку можна чудово розглянути її прокачані ноги і плоский животик. В руках вона тримала масу купальників, натякаючи, що готова до літа.

Варто відзначити, що зовсім недавно Усманова народила доньку, але вже встигла повністю відновитися після пологів.

Раніше повідомлялося, що Катерина Усманова позувала в жовтому бікіні і розпущеним волоссям.

Модель практично не прикрила свої пишні груди і не боялася її показати на камеру. Усманова розповіла, що у неї з'явилася висипка на різних частинах тіла і тепер вона постійно свербить.

Нагадаємо також, що Катерина Усманова вкрай успішно займається тренерською діяльністю і надає платні консультації.

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