Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря подкаченной фигуре, показала свои занятия спортом
Звезда опубликовала видео в сториз Инстаграм, передает Politeka.net. Модель предстала в белом топе и мини-шортах. Одежда обтянула идеальную фигуру Усмановой.
Красотка показала, как можно убрать "галифе" на бедрах при накачивании ягодиц.
Усманова после приседа, вытягивала ножку в сторону. При этом ее ягодицы смотрели назад, а туловище немного склонилось вперед. Спину фитнес-тренер держала ровно: "Идеальное тело".
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Звезда собрала волосы в пучок, чтобы не мешали занятиям. Стоит отметить, что Екатерина делала упражнения на свежем воздухе, посреди деревьев и рядом с бассейном.
Видео получилось не только горячим, но и очень полезным.
Поскольку кадры были обнародованы в сториз, они не собрали много лайков. Возможно, поклонники писали звезде в личную переписку.
Напомним, Екатерина Усманова позировала в обтягивающем топе и трусах. На снимке можно прекрасно рассмотреть ее прокачанные ноги и плоский животик. В руках она держала массу купальников, намекая, что готова к лету.
Стоит отметить, что совсем недавно Усманова родила дочку, но уже успела полностью восстановиться после родов.
Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова позировала в желтом бикини и распущенными волосами.
Модель практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала, что у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется.
Напомним также, что Екатерина Усманова крайне успешно занимается тренерской деятельностью и предоставляет платные консультации.
Напомним, фитнес-тренер Усманова еле прикрыла пикантные места в бикини из веревочек
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