Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала соблазнительные части тела

На фото красавица позирует в розовом бикини из веревочек. Клаптики ткани почти ничего не скрыли, но Екатерину это не остановило. Усманова дополнила образ двумя косичками, стоя на фоне панорамного окна. Звезда рассказала о своем новом материале, который мотивирует. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страниччку знаменитости.

Фанаты оставили снимок без комментариев и лайков. Все из-за того, что Усманова выбросила его в сторис Инстаграм, где нет подобных инструментов, но так и хочется написать: "Крошка".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала свое достоинство в необычном ракурсе.

На фото Усманова была в майке, которую спустила, а также джинсах. Красотка сидела на кровати или диване и снимала себя на телефон. Екатерина показала пышную грудь, подняв камеру вверх, а образ дополнила распущенными красными волосами. Благодаря спущенной майке кадр получился очень интересным и соблазнительным.

Сообщалось, что молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась идеальными формами в белом белье.

В этот раз молодая знаменитость похвасталась идеальными формами во время фотосессии, сделанной в роскошном доме. Девушка решила примерить лишь топ-корсет и белоснежное белье. Чтобы подогреть интригу к полной версии фотосета, девушка опубликовала в социальной сети Инстаграм лишь часть кадров, где прикрыла все самое главное.

Напомним, обнаженная фитнес-тренер Усманова взбудоражила смелым кадром в постели с мужем

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