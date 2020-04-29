Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова регулярно показывает свое идеальное тело в соцсетях

На Усманову подписались уже более 2,5 миллиона человек.

Став обладательницей Кубка России и Восточной Европы и финалисткой чемпионата Европы в категории "бикини" в 2013 году, Усманова завершила соревновательную карьеру.

С тех пор и до текущего момента она крайне успешно занимается тренерской деятельностью и предоставляет платные консультации.

Также девушка не забывает показывать свое идеальное тело подписчикам.

"Невероятно красивое тело!", " Хочу такую же фигуру. ты🔥🔥🔥", "Самая-самая", - пишут в комментариях восторженные подписчики.

К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.

28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.

"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.