Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова регулярно показывает свое идеальное тело в соцсетях
На Усманову подписались уже более 2,5 миллиона человек.
Став обладательницей Кубка России и Восточной Европы и финалисткой чемпионата Европы в категории "бикини" в 2013 году, Усманова завершила соревновательную карьеру.
С тех пор и до текущего момента она крайне успешно занимается тренерской деятельностью и предоставляет платные консультации.
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Также девушка не забывает показывать свое идеальное тело подписчикам.
"Невероятно красивое тело!", " Хочу такую же фигуру. ты🔥🔥🔥", "Самая-самая", - пишут в комментариях восторженные подписчики.
К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.