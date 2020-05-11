Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала подтянутую часть тела
На фото Екатерина позирует в черном топе и стрингах, стоя в профиль к камере. Образ Усманова дополнила рааспущенніми розовіми волосами. На следующих кадрах красавица меняет позу, а также показівает свою подтянутую пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Я объявила май месяцем фитнеса, потому что лето всегда подкрадывается незаметно. Просто наступает день, когда вместо джинсов ты надеваешь шорты и «ой-ой» — тут-то и вскрывается правда о твоем образе жизни за эти 9 месяцев холодов и уютного оверсайза)) В мае худеет почти каждый, кто как может. Но для моих девочек условия особенные!", - подписала фотографии Екатерина.
Фанаты поставили почти 160 тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых соглашались участвовать в марафоне, а один пользователь написал: "Горячая женщина, обожаю вас".
Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура решила развлечься на карантине.
Так, киевлянка порадовала своих подписчиков опубликовав в Инстаграме фото, на котором она лишь слегка прикрылась руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Фотография вызвала множество восторженных комментариев у подписчиков.
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