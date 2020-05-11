Американская фитнес-модель Лекси Кай считается эффектной знаменитостью, которая привыкла удивлять поклонников в социальных сетях

Лекси Кай уже довольно давно сотрудничает с известным брендом энергетических напитков Bang. Являясь его амбассадором, девушка часто устраивает оригинальную рекламу, выставляя на показ собственные формы и привлекая внимания к фото с продуктом компании, сообщает Politeka.net.

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Сама она не стесняется показать всю себя на камеру, поэтому в ее профиле присутствуют и далеко не скромные кадры. На данный момент Лекси живет и работает в Америке. Также стоит отметить, о личной жизни Кай мало что известно, фанаты гадают, состоит ли Кай в отношениях, но по Инстаграму видно, что она – любительница яркого отдыха, вечеринок и стильных фотосессий. Часто девушка светится в окружении таких же ярких подруг-коллег, за что ее уже не раз называли "новой Кардашьян". Благодаря своей любви к танцам, вечеринкам и модным брендам девушка привлекает все больше внимания.

До этого мы писали, что украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала фанатов и показала безупречное тело на отдыхе.

«Впереди солнечные выходные ☀ ☀ и это прекрасное время, чтобы насладиться ими», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Бех-Романчук позирует в крохотном белом белье во время отдыха, демонстрируя безупречные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ничего красивее не видел», «роскошный вид», «красотка», «пожалуйста, развернись», «огонь!», «это мило, очень мило», «самая красивая женщина», - пишут они.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.