Украинская боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди

Девушка на протяжении восьми лет занимается единоборствами, передает издание Чемпион.

"Спорт узнаю изнутри – на протяжении восьми лет занимаюсь единоборствами: классическим и тайским боксом и смешанными единоборствами", – заявила Андрияш.

Она призналась, что в школе огромная грудь создавала девушке проблемы.

"В школе бюст для меня был проблемой. Грудь начала заметно расти в 3-м классе. В 13 лет у меня уже был 3-й размер. Это смущало, поскольку я заметно отличалась от своих сверстниц. Уже в более взрослом возрасте поняла, что это мое богатство и оружие. Позже редакторы, которые принимали меня на работу, рассказывали, что на собеседовании совершенно не слушали, о чем я говорю, а брали только из-за внешности", – рассказала Андрияш.

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На снимках спортсменка практически всегда обнаженная - девушке и вправду есть что показать.

Так, украинка в Инстаграме часто показывает свою фигуру без одежды.

К слову, модель из Запорожья, ей 32 года. Раньше выступала на фитнес-турнирах.

У девушки более 44 тысяч подписчиков, котрые пишут слова восхищения в комментариях.

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