Известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала свое достоинство в необычном ракурсе

На фото Усманова была в майке, которую спустила, а также джинсах. Красотка сидела на кровати или диване и снимала себя на телефон. Екатерина показала пышную грудь, подняв камеру вверх, а образ дополнила распущенными красными волосами. Благодаря спущенной майке кадр получился очень интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Фанаты не смогли поставить лайки или похвалить красоту девушки. Все из-за того, что Усманова выбросила снимок в сторис, где нет подобных функций, но так и хочется сказать: "Не останавливайся"

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поделилась чувственным фото со своим мужем.

Красотка была полностью голой, на фото можно рассмотреть ее идеальные формы, к которым она пришла благодаря спорту. Усманова лежит в постели рядом со своим мужем. Он укрыт одеялом, а красотка решила не прикрывать свое тело. Они лежат так близко друг к другу насколько это возможно.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила новым кадром, позируя в кружевном белье.

Так, в этот раз девушка покорила образом в стильном белье, сделанным практически полностью из кружев и тонких полосок ткани. Ана дополнила свой образ макияжем и аккуратной укладкой, сделав свой смелый лук более привлекательным.

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