Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе справжню без одягу
На фото красуня позує в жовтому бікіні і розпущеним волоссям. Катерина практично не прикрила свої пишні груди і не боялася її показати на камеру. Усманова розповіла про неприємної проблеми, у неї з'явилася висипка на різних частинах тіла і тепер вона постійно свербить. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Тепер ми ще й чухаємося", - підписала лаконічно кадр Катерина.
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Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки. Все через те, що Усманова опублікувала пост в сторіс Instagram, де таких функцій немає.
Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала саму ідеальну частину тіла.
На фото Усманова позує в коротеньких шортах і червоному купальнику. Красуня стояла на сходах і розвернулася спиною, щоб показати ідеальні сідниці, які вона не приховує. Образ Катерина доповнила розпущеним волоссям, які звисали ззаду. Фото вийшло дуже соковитим і спокусливим.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала, завдяки чому заробила ідеальну фігуру.
Спортивний вбрання обтягнув неймовірні форми зірки. Зокрема, пружну п'яту точку.
Почалося відео того, як Лексі присідає, а її при цьому знімають зі спини.
Нагадаємо, фитнес-тренер Усманова ледве прикрила пікантні місця в бікіні з мотузочок
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова спустила майку і показала те, що зазвичай ховає
Також Politeka повідомляла, що оголена фітнес-тренер Усманова розбурхала сміливим кадром в ліжку з чоловіком