Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя настоящую без одежды

На фото красотка позирует в желтом бикини и распущенными волосами. Екатерина практически не прикрыла свою пышную грудь и не боялась ее показать на камеру. Усманова рассказала о неприятной проблеме, у нее появилась сыпь на разных частях тела и теперь она постоянно чешется. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Теперь мы еще и чешемся", - подписала лаконично кадр Екатерина.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Усманова опубликовала пост в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала самую идеальную часть тела.

На фото Усманова позирует в коротеньких шортах и красном купальнике. Красотка стояла на лестнице и развернулась спиной, чтобы показать идеальные ягодицы, которые она не скрывает. Образ Екатерина дополнила распущенными волосами, которые свисали сзади. Фото получилось очень сочным и соблазнительным.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай показала, благодаря чему заработала идеальную фигуру.

Спортивный наряд обтянул невероятные формы звезды. В частности, упругую пятую точку.

Началось видео с того, как Лекси приседает, а ее при этом снимают со спины.

Напомним, фитнес-тренер Усманова еле прикрыла пикантные места в бикини из веревочек

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