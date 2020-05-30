Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала саму ідеальну частину тіла

На фото Усманова позує в коротеньких шортах і червоному купальнику. Красуня стояла на сходах і розвернулася спиною, щоб показати ідеальні сідниці, які вона не приховує. Образ Катерина доповнила розпущеним волоссям, які звисали ззаду. Фото вийшло дуже соковитим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 25 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ох, яка Катя красуня!)) Я теж займаюся вправами для пятої точки, але мені потрібно обваження в домашніх умовах, щоб п'ята точка крім підтяжки ще і виростала)", "Мої оплески", "Заголовок класний", "той випадок, коли ж не засмучує, а мотивує", "я теж зараз займаюся акцент на ноги )", "Так, ох вже ці сідниці", "тільки якщо з такої п'ятій точці", "у мене всередині вогонь, хто погасить ?)".

Повідомлялося, що Катерина Усманова показала спокусливі частини тіла.

На фото красуня позує в рожевому бікіні з мотузочок. Клаптики тканини майже нічого не приховали, але Катерину це не зупинило. Усманова доповнила образ двома кісками, стоячи на тлі панорамного вікна. Зірка розповіла про свій новой матеріал, який мотивує.

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