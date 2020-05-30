Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала самую идеальную часть тела

На фото Усманова позирует в коротеньких шортах и красном купальнике. Красотка стояла на лестнице и развернулась спиной, чтобы показать идеальные ягодицы, которые она не скрывает. Образ Екатерина дополнила распущенными волосами, которые свисали сзади. Фото получилось очень сочным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ох, какая Катя красотка!)) Я тоже занимаюсь упражнениями для пятой точки, но мне нужно утяжеление в домашних условиях, чтобы пятая точка помимо подтяжки ещё и роста)", "Мои аплодисменты", "Заголовок классный", "тот случай, когда ж не расстраивает, а мотивирует", "я тоже сейчас занимаюсь акцент на ноги )", "Да, ох уж эти ягодицы", "олько если по такой пятой точке", "у меня внутри огонь, кто потушит ?)".

Сообщалось, что Екатерина Усманова показала соблазнительные части тела.

На фото красавица позирует в розовом бикини из веревочек. Клаптики ткани почти ничего не скрыли, но Екатерину это не остановило. Усманова дополнила образ двумя косичками, стоя на фоне панорамного окна. Звезда рассказала о своем новом материале, который мотивирует.

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