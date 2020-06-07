Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка відома завдяки своїм прокачаним сідницям, показала, як підтяглася її фігура після пологів

У себе в Instagram красуня поділилася свіжим знімком, на якому вона постала в одних трусиках, передає Politeka.net. Фітнес-тренер стояла в обтягуючому топі і трусах. На знімку можна чудово розгледіти її прокачані ноги і плоский животик. В руках вона тримала масу купальників, натякаючи, що готова до літа.

Варто відзначити, що зовсім недавно Усманова народила доньку. Спортсменка досі продовжує годувати свою дитину грудьми, але вже встигла повністю відновитися після пологів.

«Готова до пляжу?», - запитала Усманова у своїх шанувальників, пообіцявши провести для них спортивний марафон.



За годину пост спортсменки зібрав майже 30 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ось це форма, круто», «Ти так любиш своєю голою ж**ою крутити в постах», «Клас», «Ви дуже дуже красива!!!», «Ну ви, Катя, як завжди, ідеально струнка!», «Обожнюю тебе, Катюша», «Яка ж ви струнка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова позувала в рожевому бікіні з мотузочок. Клаптики тканини майже нічого не приховали, але Катерину це не зупинило.

Нагадаємо, що Усманова спустила майку і показала те, що зазвичай ховає: "Не зупиняйся".

Також Politeka писала, що Усманова показала результати тренувань в крихітному бікіні: "Приголомшливо".

А ще Politeka повідомляла, що Усманова відтопирила ідеальні сідниці в екстра-міні: карколомний ракурс.