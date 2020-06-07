Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря своим прокачанным ягодицам, показала, как подтянулась ее фигура после родов

У себя в Инстаграм красотка поделилась свежим снимком, на котором она предстала в одних трусиках, передает Politeka.net. Фитнес-тренер стояла в обтягивающем топе и трусах. На снимке можно прекрасно рассмотреть ее прокачанные ноги и плоский животик. В руках она держала массу купальников, намекая, что готова к лету.

Стоит отметить, что совсем недавно Усманова родила дочку. Спортсменка до сих пор продолжает кормить своего ребенка грудью, но уже успела полностью восстановиться после родов.

«Готова к пляжу?», - спросила Усманова у своих поклонников, пообещав провести для них спортивный марафон.



За час пост спортсменки собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вот это форма, круто», «Ты так любишь своей голой ж**ой крутить в постах», «Класс», «Вы очень очень красивая!!!», «Ну вы, Катя, как всегда, идеально стройная!», «Обожаю тебя, Катюша», «Какая же вы стройняшка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Усманова позировала в розовом бикини из веревочек. Клаптики ткани почти ничего не скрыли, но Екатерину это не остановило.

Напомним, что Усманова спустила майку и показала то, что обычно прячет: "Не останавливайся".

Также Politeka писала, что Усманова показала результаты тренировок в крохотном бикини: "Потрясающе".

А еще Politeka сообщала, что Усманова оттопырила идеальные ягодицы в экстра-мини: сногсшибательный ракурс.