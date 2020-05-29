Відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала спокусливі частини тіла

На фото красуня позує в рожевому бікіні з мотузочок. Клаптики тканини майже нічого не приховали, але Катерину це не зупинило. Усманова доповнила образ двома кісками, стоячи на тлі панорамного вікна. Зірка розповіла про своєму новому матеріалі, який мотивує. Про це пише Politeka.net з посиланням на страниччку знаменитості.

Фанати залишили знімок без коментарів та лайків. Все через те, що Усманова викинула його в сторіс Instagram, де немає подібних інструментів, але так і хочеться написати: "Крихітка".

Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Катерина Усманова показала свою гідність в незвичайному ракурсі.

На фото Усманова була в майці, яку спустила, а також джинсах. Красуня сиділа на ліжку або дивані і знімала на телефон. Катерина показала пишні груди, піднявши камеру вгору, а образ доповнила розпущеним червоними волоссям. Завдяки спущеній майці кадр вийшов дуже цікавим і привабливим.

Повідомлялося, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася ідеальними формами в білій білизні.

Цього разу молода співачка похвалилася ідеальними формами під час фотосесії, зробленої в розкішному будинку. Дівчина вирішила приміряти лише топ-корсет і білосніжну білизну. Щоб підігріти інтригу до повної версії фотосету, дівчина опублікувала в соціальній мережі Instagram лише частину кадрів, де прикрила все найголовніше.

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