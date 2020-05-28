Відома фітнес-модель Катерина Усманова показала свою гідність в незвичайному ракурсі
На фото Усманова була в майці, яку спустила, а також джинсах. Красуня сиділа на ліжку або дивані і знімала на телефон. Катерина показала пишні груди, піднявши камеру вгору, а образ доповнила розпущеним червоними волоссям. Завдяки спущеною майці кадр вийшов дуже цікавим і привабливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
Фанати не змогли поставити лайки або похвалити красу дівчини. Все із-за того, що Усманова викинула знімок в сторіс, де немає подібних функцій, але так і хочеться сказати: "Не зупиняйся".
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Повідомлялося, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова поділилася чуттєвим фото зі своїм чоловіком.
Красуня була повністю голою, на фото можна розглянути її ідеальні форми, до яких вона прийшла завдяки спорту. Усманова лежить в ліжку поруч зі своїм чоловіком. Він укритий ковдрою, а красуня вирішила не прикривати своє тіло. Вони лежать так близько один до одного, наскільки це можливо.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері спокусила новим кадром, позуючи в мереживній білизні.
Так, в цей раз дівчина підкорила образом в стильній білизні, зробленою практично повністю з мережив і тонких смужок тканини. Ана доповнила свій образ макіяжем і акуратною укладанням, зробивши свій сміливий лук більш привабливим.
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