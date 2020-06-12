Известная модель Лекси Кай показалась в необычном образе
На фото красавица показывает себя в платье и топе черно-белого цвета. Лекси подняла руки вверх и соблазнительно стала перед фотографом, чтобы снимок получился максимально жарким. Образ Кай дополнила стильными очками, которые были на волосах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
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