Известная модель Лекси Кай показалась в необычном образе

На фото красавица показывает себя в платье и топе черно-белого цвета. Лекси подняла руки вверх и соблазнительно стала перед фотографом, чтобы снимок получился максимально жарким. Образ Кай дополнила стильными очками, которые были на волосах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ты выглядишь просто вау", "Так потрясающе", "Потрясающая", "Боже мой, вы действительно пережили эту красоту", "Ты выглядишь супер в этом платье", "Зажигалочка".

Сообщалось, что молодая красотка Кайли Дженер не перестает радовать поклонников горячими фото из своей жизни.

Так, в этот раз красотка показала кадры, на которых позирует в откровенном образе. Кайли одела узкое черное платье, которое плотно обтянуло сочные формы, оголило длинные ножки и подчеркнуло пышный бюст. Волосы Кайли собраны в пышный хвост, а на ее лице яркий макияж, в руках красотка держит "мохнатую" сумочку.

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила необычную фотосъемку прямо на улице. «Собирай вещи, мы отправляемся в приключение», «Милый наряд», «Экипировка на точке Лекси 🙌🏾🔥», «Омг очень красивая ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Чистая красота и чувственность 😉❤❤❤», «Удивительный образ 😍», "Одна из лучших в Instagram!", - написали фанаты под фото.

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