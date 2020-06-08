Известная фитнес-модель Лекси Кай показала подтянутые формы, избавившись от одежды

На фото Лекси позировала в салатовом бикини из веревочек. Ткань почти ничего не прикрыла, но в данном случае этого и не нужно было, ведь Кай демонстрировала идеальный загар на ногах и пятой точке, ведь развернулась к камере спиной. Красавица подняла одну ножку и соблазнительно смотрела в камеру, стоя у стены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Безупречная, абсолютно удивительная", "Прекрасная", "Красиво, удивительно", "Я не вижу ничего плохого здесь", "Люблю бикини", "Девушка, это тело прекрасно", "Люблю, когда так безупречно".

Сообщалось, что известная фитнес-модель Лекси-Кай показала самое интересное, забыв о приличии.

На кадрах Лекси стоит в желтом мини-бикини, развернувшись спиной к камере. Волосы у красотки были распущены и она позировала для камеры, показывая свое тело со всех сторон. Кай не стеснялась и демонстрировала как пятую точку, так и пышную грудь, которая еле вместилась в обтягивающую ткань.

Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-модель Лекси Кай сверкнула главными достоинствами во время отдыха у бассейна.

Так, модель лежит на кушетке в крохотном топе с вырезом, который максимально оголяет пышные формы звезды. Рядом возле нее лежит ее любимая собачка. Сама модель сначала с кем-то говорит по телефону, после чего пьет энергетик.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай в крохотном бикини продемонстрировала эталон красоты

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай похвасталась пятой точкой во время приседаний

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай понежилась на солнце, засветив формы без белья



