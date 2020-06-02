Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила горячую съемку прямо у себя дома

Как передает Politeka.net, свежую серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка разлеглась на солнце и закрыла глаза от удовольствия. На ней были надеты короткий топ, который стянул ее пышную грудь, и синие трусики, подчеркнувшие округлые бедра. Модель лежала таким образом, что ее аппетитные формы буквально выпрыгивали из одежды. На девушке не было белья. Рядом с блондинкой лежала ее собака.

За несколько часов ее пост собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Так мило! Я люблю шпица. У меня тоже есть», «Ты – лучшая», «Трепетно красивая», «Вы двое такие милые», «Удивительно», «Я люблю вас! Кто согласен? нравится!», «Прекрасно», «Слишком много сладостей», «Супер», «Сладкая девочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лекси Кай в коротком костюме восхитила своей невероятной фигурой. Девушка прошлась в модном костюме по улице, заставив мужчин краснеть. Красотка выбрала экстремально короткое платье, которое могло задраться в любой момент. Волос блондинка оставила распущенными. От такой дивы невозможно оторвать взгляд.

Напомним, что фигуристая фитнес-модель Лекси Кай сверкнула «бугорками» в купальнике: «Ого, аж выпадают…».

Как сообщала Politeka, Лекси Кай в крохотном топе подняла руки и чуть не выронила пышный бюст: "Идеальный вид".

Также Politeka писала, что Лекси Кай потрясла своими "мячикам" на занятии по бейсболу, тренеры выстроятся в очередь: "Вау, какие позы".