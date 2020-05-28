Американська фитнес-модель Лексі Кай влаштувала незвичайну фотосесію прямо на вулиці

Молода знаменитість в короткому костюмі, що складається з шортиків і тісної кофти в тон - яскраво-помаранчевого кольору з маленьким принтом, захопила образом. Дівчина пройшлася в модному костюмі просто на вулиці, підкресливши привабливість акуратними босоніжками на тонкій шпильці, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Лексі дуже подобається дивувати публіку, відзначати корисні вправи для схуднення і привертати увагу до власної персони завдяки роликам, в яких розповідає, як займатися фітнесом легко і правильно.

При цьому дівчина любить демонструвати успіхи таких занять безпосередньо на собі. На нових кадрах Лексі з задоволенням блиснула незвичайно стрункими ніжками:

«Збирай речі, ми вирушаємо в пригода», «Милий наряд», «Екіпіровка на точці Лексі 🙌🏾🔥», «Омг дуже красива ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Чиста краса і чуттєвість 😉❤❤❤», «Дивовижний образ 😍», «Одна з кращих в Instagram! 🙌», «Так мило 😍», «Супер гаряча 🔥», «Ви красива Лексі 😍😍😍😍», «Ці ноги», «Карколомна дитинко 🔥», - написали шанувальники.

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

Також Politeka писала про те, що фитнес-модель втиснула свої принади у вузький топ, оголивши найсоковитіші місця.