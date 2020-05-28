Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила необычную фотосъемку прямо на улице

Молодая знаменитость в коротком костюме, состоящем из шортиков и тесной кофты в тон - ярко-оранжевого цвета с маленьким принтом, восхитила образом. Девушка прошлась в модном костюме прямо на улице, подчеркнув привлекательность аккуратными босоножками на тонкой шпильке, сообщает Politeka.net.

Как известно, Лекси очень нравится удивлять публику, отмечать полезные упражнения для похудения и привлекать внимание к собственной персоне благодаря роликам, в которых рассказывает, как заниматься фитнесом легко и правильно.

При этом девушка любит демонстрировать успехи таких занятий непосредственно на себе. На новых кадрах Лекси с удовольствием сверкнула необычно стройными ножками:

«Собирай вещи, мы отправляемся в приключение», «Милый наряд», «Экипировка на точке Лекси 🙌🏾🔥», «Омг очень красивая ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Чистая красота и чувственность 😉❤❤❤», «Удивительный образ 😍», «Одна из лучших в Instagram! 🙌», «Так мило 😍», «Супер горяча 🔥», «Вы красивая Лекси 😍😍😍😍», «Эти ноги сама сладость», «Сногсшибательная детка 🔥», - написали поклонники.

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.