Американська фитнес-модель Лексі Кай похвалилася спортивною фігурою під час занять бейсболом

Молода співачка позувала на спортивному майданчику в коротенькому білому топі з червоними вставками, спокусливо при цьому розстебнутий, і коротких шортиках чорного кольору. Дівчина похвалилася своиими спортивними успіхами з синьою битою в руках, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина в коротенькій спортивному костюмі похвалилася своїми навичками і підкорила виглядом. Як відомо, після тренувань Лексі любить показувати засмаглу і підтягнуту фігуру в нових образах, демонструючи результат наполегливої праці. Цей раз не став винятком:

«Ударься почуттями з @BangEnergy ⚾️ Mon Лимонад з вишневим клинком 🍋», - написала дівчина, влаштувавши незвичайну рекламу.

Ось що відповіли фанати:

«Фанатастическая крихта😍😍😍», «Яка ж ти спортивна, вау😍😍», «Ідеальні гойдалки! 🤡», «Ти пустотлива дівчисько🔥🔥😍», «Це реально круто», «Боже мій, які пози🙌🙌🙌», «💖Sigh💖», «Давайте грати в Лексі Кай Lex», «Хочу вибуху 💯🙌🏻», «Симпатично, просто обожнюю», ❤️🔥❤️🔥❤️».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

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