Американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась спортивной фигурой во время занятий бейсболом

Молодая знаменитость позировала на спортивной площадке в коротеньком белом топе с красными вставками, соблазнительно при этом расстегнутый, и коротких шортиках черного цвета. Девушка похвасталась своиими спортивными успехами с синей битой в руках, сообщает Politeka.net.

Так, девушка в коротеньком спортивном костюме похвасталась своими навыками и покорила видом. Как известно, после тренировок Лекси любит показывать загорелую и подтянутую фигуру в новых образах, демонстрируя результат упорного труда. Этот раз не стал исключением:

«Ударься чувствами с @BangEnergy ⚾️ Mon Лимонад с вишневым клинком 🍋», - написала девушка, устроив необычную рекламу.

Вот что ответили фанаты:

«Фанатастическая крошка😍😍😍», «Какая же ты спортивная, вау какие позы😍😍», «Идеальные качели! 🤡», «Ты шаловливая девчонка🔥🔥😍», «Это реально круто», «Боже мой, какие позы🙌🙌🙌», «💖Sigh💖», «Давайте играть в Лекси Кай Lex», «Хочу взрыва 💯🙌🏻», «Симпатично, просто обожаю», ❤️🔥❤️🔥❤️».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.