Американская фитнес-модель Лекси Кай показала, благодаря чему заработала идеальную фигуру
Красотка опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором показала комплекс упражнений, передает Politeka.net. Фитнес-модель выбрала для занятий облегающий черный топ и ярко-розовые леггинсы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Спортивный наряд обтянул невероятные формы звезды. В частности, упругую пятую точку.
Началось видео с того, как Лекси приседает, а ее при этом снимают со спины.
Видно, Кай сделала хвостик, чтобы волосы не мешали ей заниматься.
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При этом на ее ногах и в руках натянулись специальные резинки, благодаря чему мышцы работают лучше.
Стоит отметить, что красотка занималась спортом на улице, а с холма открывался прекрасный вид - просто восторг.
"Встретимся на улице! Давай потренируемся! ✌🏽 Возьми две тренировочные полосы сопротивления и бутылку с водой 😁💧", - написала Лекси.
За день пост собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети писали, что модель выполнила чудесную, но очень тяжелую работу над своим телом и теперь достойна только восхищения.
Напомним, Лекси Кай надела короткий топ, который стянул ее пышную грудь, и синие трусики, подчеркнувшие округлые бедра.
Модель лежала таким образом, что ее аппетитные формы буквально выпрыгивали из одежды. На девушке не было белья. Рядом с блондинкой лежала ее собака.
Ранее сообщалось, что Лекси Кай в крохотном топе с вырезом лежала на шезлонге. Рядом возле нее находилась любимая собачка.
Кадры звезда никак не подписала, но ее поклонники и так пришли в восторг от невероятного тела кумира.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.