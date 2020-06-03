Американская фитнес-модель Лекси Кай показала, благодаря чему заработала идеальную фигуру

Красотка опубликовала в своем Инстаграм видео, на котором показала комплекс упражнений, передает Politeka.net. Фитнес-модель выбрала для занятий облегающий черный топ и ярко-розовые леггинсы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Спортивный наряд обтянул невероятные формы звезды. В частности, упругую пятую точку.

Началось видео с того, как Лекси приседает, а ее при этом снимают со спины.

Видно, Кай сделала хвостик, чтобы волосы не мешали ей заниматься.

При этом на ее ногах и в руках натянулись специальные резинки, благодаря чему мышцы работают лучше.

Стоит отметить, что красотка занималась спортом на улице, а с холма открывался прекрасный вид - просто восторг.

"Встретимся на улице! Давай потренируемся! ✌🏽 Возьми две тренировочные полосы сопротивления и бутылку с водой 😁💧", - написала Лекси.

За день пост собрал более 18 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что модель выполнила чудесную, но очень тяжелую работу над своим телом и теперь достойна только восхищения.

Напомним, Лекси Кай надела короткий топ, который стянул ее пышную грудь, и синие трусики, подчеркнувшие округлые бедра.

Модель лежала таким образом, что ее аппетитные формы буквально выпрыгивали из одежды. На девушке не было белья. Рядом с блондинкой лежала ее собака.

Ранее сообщалось, что Лекси Кай в крохотном топе с вырезом лежала на шезлонге. Рядом возле нее находилась любимая собачка.

Кадры звезда никак не подписала, но ее поклонники и так пришли в восторг от невероятного тела кумира.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.