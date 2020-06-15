Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря подкаченной фигуре, опубликовала фото с дочерью

Известная красотка поделилась снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Усманова предстала в соблазнительно коротком платье на тонких бретельках.

Звезда выставила вперед стройные ножки. Грудь тренера едва не вываливалась из глубокого декольте. На шее блестел кулончик.

Звезда держала свою малышку на руках и ярко улыбалась. Фитнес-гуру удивила образом, надев парик с красными прядями на ребенка, а затем на себя.

При этом малышка выглядела, как настоящая куколка.

"Кому из нас идёт больше паричок?😂 с днём блогера, друзьяшки😘😘не забывайте про ❤️ завтра начну переводить ₽₽", - подписала фото звезда.

За 40 минут пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Полина в парике как игрушечная :))))", "Я думала кукла на руках😀", "С днём блогера Екатерина! Вы прекрасны🔥💖", "*Глубокий вздох* Всё время это был парик. Парик, карл", "Мама и дочка красавицы, вам обеим очень идёт 🤩🤩🤩", "Малышка как куколка😍😍😍😍😍😍", "Полина и без всяких аксессуаров прекрасна,а вам лучше блондинкой,поэтому снимайте это безобразие))))", "Пирожочку ☺️", "Какая Полина ,у вас классная прям потискать хочется 😘😘😘❤️❤️❤️", "Бозееее😍 какая лапатусичная😍", "Однозначно маленькому ангелочку❤️", "Однозначно Полине парик идёт намного больше🤗😍🥰😅", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Усманова предстала в белом топе и мини-шортах. Красотка показала, как можно убрать "галифе" на бедрах при накачивании ягодиц.

Усманова после приседа, вытягивала ножку в сторону.

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