Известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась впечатляющими формами
На фото Лекси позирует в белом коротеньком платье, а также больших черных сапогах. Красотка стала в профиль и демонстрировала свою идеальную фигуру и пышные формы, улыбаясь на камеру. Кай оставила волосы распущенными, а в руках держала напиток. На фоне можно увидеть двух жеребцов, которых звезда решила показать своим фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали множество комментариев:
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"Хорошие ботинки", "Красивые волосы", "Белая красавица", "Прекрасная детка", "Потрясающе, просто красиво", "Хорошее платье, правда, как твои волосы", "Богиня во плоти".
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