Известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась впечатляющими формами

На фото Лекси позирует в белом коротеньком платье, а также больших черных сапогах. Красотка стала в профиль и демонстрировала свою идеальную фигуру и пышные формы, улыбаясь на камеру. Кай оставила волосы распущенными, а в руках держала напиток. На фоне можно увидеть двух жеребцов, которых звезда решила показать своим фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Хорошие ботинки", "Красивые волосы", "Белая красавица", "Прекрасная детка", "Потрясающе, просто красиво", "Хорошее платье, правда, как твои волосы", "Богиня во плоти".

До этого мы писали, что известная украинская фитнес-модель Евгения Мосиенко, чемпионка области по бодибилдингу, показала, как тренируется с подружками.

На кадрах красотки показывают себя со спины в маленьких купальниках. Женя с подружками делали приседания, чтобы держать тело в тонусе. Модели делали это на фоне пальм и моря, демонстрируя свою красоту перед камерой, благодаря чему видео вышло максимально жарким.

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала в бикини довольно подтянутую фигуру.

Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. При этом девушка любит хвалиться своими достижениями в похудении пикантными образами - примерив самые разные смелые бикини трендового кроя.

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