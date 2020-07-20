Известная фитнес-модель Лекси Кай показала себя и рассказала об одежде

На фото красотка позирует в комбинезоне серого цвета. Лекси стояла посреди поля и держала в руках цветочек, демонстрируя свою фигуру и пышные формы. Волосы Кай собрали собрала в хвост, а сама отвернулась от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я одержима комфортом этого милого комбинезона", - написала Лекси под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты милая бомба", "Ух, такая потрясающая красота", "Прекрасно", "Вау, великолепное тело", "Красота", "Детка".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Лекси Кай показала свою идеальную фигуру в разных ракурсах.

Девушка нарядилась в желтый короткий топ и лосины и продемонстрировала серию упражнений в спортзале.

Надо сказать, что наряд очень удачно подчеркнул все выпуклости фитнес-модели.

Сообщалось, что известная модель Лекси Кай показала смелый образ и вызвала восторг в сети.

На фото Лекси показывает себя в черной куртке, под которой можно увидеть платье с огромным декольте. Красотка совсем не позаботилась о белье, поэтому демонстрировала свою упругую грудь перед камерой, благодаря чему фото вышло очень горячим.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"

Также Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай присела в мини-шортах, засветив самое интересное

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая фитнес-модель Лекси Кай свела с ума видом без лифчика



