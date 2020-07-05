Известная фитнес-модель Лекси Кай показала смелый образ, порадовав фанатов

На фото Лекси показывает себя в разноцветном топе и шортах, а образ дополнила накидкой. Красавица была в очках и демонстрировала свои пышные формы, которые еле вместились в узенькую одежду. Волосы Кай решила оставить распущенными, добавив фото особого шарма. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Амазонка", "Это нереально", "Прекрасно", "Моя идеальная девушка", "Ты выглядишь очень удивительно", "Роскошный ракурс".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери еле удержала пышные формы в мини-бикини.

Модель предстала в микро-бикини ярко-розового цвета с принтом в виде змеиной шкуры.

Купальный наряд держался на тонких лямках. Игривая Ана развязала бретельки, еле удерживая грудь под тканью. Казалось, что сейчас модель отпустить полосочки ткани и покажет все свою красоту.

Сообщалось, что известная модель Ана Чери показала смелый образ, удивив фанатов.

На фото Чери позирует в платье с огромным декольте, которое не имело возможность вместить пышный бюст красотки. Чери дополнила образ белым топом, чтобы хоть как-то закрыть свою красоту.

Напомним, игривая Ана Чери едва удержала влажный бюст в микро-бикини

А еще Politeka писала, что звезда фитнеса Николь Амато широко расставила ноги в смелом купальнике

Также Politeka сообщала, что Ана Чери спустила лифчик ради эффектного кадра с цветами



