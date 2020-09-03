Молодая американская фитнес-модель Соммер Рэй показала идеальные формы в купальниках

Как передает Politeka.net, серию фотографий она опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка позировала в бикини и купальниках, демонстрируя свои упругости с разных ракурсов. Она похвасталась своей аппетитной «пятой точкой» и загорелой кожей. Для съемки Соммер распустила свои длинные кучерявые волосы, что придало особой пикантности фото.

За 50 минут пост спортсменки собрал более 250 тысяч лайков. Как известно, Рэй очень популярна в сети. На нее подписано более 25 миллионов человек по всему миру. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Ты спасательница, потому что мне нужен поцелуй жизни», «Мой кумир, я благодарю тебя», «Девушка, ты толще, чем миска теста для печенья», «Крутая», «Ты такая красивая», «Спасательница Малибу», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй показала идеальный день в постели. Девушка стала популярна благодаря своим фото и видео, отснятым в спортзале. Упорно занимаясь, ей удалось привлечь внимание пользователей сети, а также начать мотивировать других заниматься спортом. Чтобы чаще радовать аудиторию новыми образами, Соммер начала сниматься в провокативных фотосессиях в бикини и нижнем белье.

Напомним, что Соммер Рэй показала свои "бум-бум" в тесных джинсах: "Держите меня".

Как сообщала Politeka, Соммер Рэй потрясла ягодицами в самых невероятных позах: "Сладкая, попрыгай еще".

Также Politeka писала, что Соммер Рэй подрумянилась на солнце в полосатом бикини: "Детка, да ты горишь".