Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала топ кращих вправ у спортзалі

Спортсменка прославилася завдяки любові до занять в залі, які знімала на камеру і публікувала у себе в Instagram. Постійні вправи і робота над собою зробили тіло Соммер ідеальним і дівчина поспішила цим поділитися в соцмережах. З тих пір аудиторія Рей збільшилася в десятки тисяч разів, адже фанатів і послідовників у неї кілька мільйонів.

Дівчина не соромиться показувати себе в природному вигляді і розповідати, як займається заради рельєфних м'язів. Цей раз також не став винятком:

"Давай працювати 😜

* м'яч стрибає (ви його не бачите, але я стрибаю на ньому)

* бічні і звичайні удари з пов'язками

* присідання і тяги назад з тросом

* станова тяга

Я використовую пов'язки на ногах майже на кожному тренуванні ніг! вони найкращі 😭 💛 також повна форма від мого магазину ️ ️ тренування зі мною є в моїй біографії в описі профілю😇 😛 😽 💪 🏽", - написала Соммер під відео.

Ось як реагують фанати:

"Спасибі за те, що Ви так надихаєте, продовжуйте сяяти і продовжуйте працювати, ви ідеальні, я так сильно вас люблю 💛", "ви ідеальні💛 💛 💛»," як довго ви в день проводите в спортзалі ??", » Гей, солодка, пострибай ще😎 👍«, " хіба це не дивно - тренуватися в кімнаті, повній власних фотографій?", "Без трусів🤤", " А? У кого стільки фотографій самого себе? 😂 😂 😂 😂 ", » Хто на задньому плані плескає😳", » люблю дивитися, як ти тренуєшся !!!", "Ти виглядаєш приголомшливо❤️"»

Раніше дівчина вирішила здивувати шанувальників кадрами, зробленими в новому стилі. Як правило, найчастіше Соммер влаштовує спекотні фотосесії на тренуваннях або прогулянках в модних бікіні найяскравіших кольорів. Цього разу струнка модель вирішила показати себе в незвичайному вбранні.

Соммер приміряла чорну кофту з оксамиту і темно-сірі джинси з можеством рваних дірок на найпікантніших місцях. Дівчина навіть оголила ягоцицы, якими посвітила перед обхективом без найменшого сорому. Як і очікувалося ,фанати почали обговорювати зміну стилю фітнес-моделі:

"Привіт, Соммер, ти просто чарівна красуня", «будь ласка, приходь на мій випускний 2022,» Допоможіть мені кому-небудь, втрачаю дар мови від красуні😉«,»Я люблю тебе, Тримайте мене".

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