Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй снялась в новой фотосессии в одном лишь бархатном белье

Все еще набирающая популярность девушка, уже успела превзойти фитнес-модель Ану Чери, прославившуюся благодаря своей фигуре, и не менее популярную Деми Роуз, которую уже прозвали британской Кардашьян.

Именно благодаря своим солнечным кадрам из тренировок, а также видео с детальными инструкциями по выполнению тех или иных упражнений, загорелая блондинка прославилась в Инстаграм. А пышные формы знаменитости ей в этом помогли.

Соммер не комплексует от того, что не имет 4-го размера груди, как у многих Инстаграм моделей, напротив, девушка акцентирует на этом внимание и выставляет идеальные бедра, как и в этот раз. Позируя в бархатном комплекте белья с белыми камнями на груди, модель привлекла внимание довольно пикантными позами.

«Ты мое любимое чувство» - пишет Соммер.

Вот как реагируют фанаты: «Как ты такая идеальная, этот вид снизу...💛💛», «Выпускной вечер?», «Stunning🔥🔥🔥🔥😍», «Твоя моя мечта🥺», «Зажигай, крошка», «Покажите видок спереди», «Нужно полностью вид сзади», «Совершенно шикарная любовь 😘😘,» «Просто идеальная малышка», «Снимай это немедленно!», «такая загорелая».

Изредка девушка делится фото с пляжа или фотосессий, устроенных в модных студиях. Не так давно молодая спортсменка решила порадовать поклонников кадрами из новой провокационной фотосессии, в которой предстала без белья. Девушка решила показать подтянутое и загорелое тело прямо в прачечной!

Написав в социальной сети Инстаграм под постом, что сегодня у нее "день стирки", модель сбросила одежду и лифчик, оставшись в одних лишь трусиках красного цвета. Девушка повернулась к объективу боком, демонстрируя достоинства с выгодного ракурса. Однако, чтобы не "смущать" поклонников, все же прикрыла грудь рукой.

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