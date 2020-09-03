Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала топ лучших упражнений в спортзале

Спортсменка прославиласб благодаря любви к занятиям в зале, которые снимала на камеру и публиковала у себя в Инстаграм. Постоянные упражнения и работа над собой сделали тело Соммер идеальным и девушка поспешила этим поделиться в соцсетях. С тех пор аудитория Рэй увеличилась в десятки тысяч раз, ведь фанатов и последователей у нее несколько миллионов.

Девушка не стесняется показывать себя в естественном виде и рассказывать, как занимается ради рельефных мышц. Этот раз также не стал исключением:

«Давай работать 😜

• мяч прыгает (вы его не видите, но я прыгаю на нем)

• боковые и обычные удары с повязками

• приседания и тяги назад с тросом

• становая тяга

Я использую повязки на ногах почти на каждой тренировке ног! они самые лучшие 😭💛 также полная форма от моего магазина ☀️ тренировки со мной есть в моей биографии в описании профиля 😇😛😽💪🏽», - написала Соммер под видео.

Вот как реагируют фанаты:

«Спасибо за то, что вы так вдохновляете, продолжайте сиять и продолжайте работать, вы идеальны, я так сильно вас люблю 💛», «Вы идеальны💛💛💛», «Как долго вы в день проводите в спортзале ??», «Эй, сладкая, попрыгай еще 😎👍», «Разве это не странно - тренироваться в комнате, полной собственных фотографий?», «Без трусов🤤», «А? У кого столько фотографий самого себя? 😂😂😂😂», «Кто на заднем плане хлопает 😳», «Люблю смотреть, как ты тренируешься !!!», «Ты выглядишь потрясающе❤️».

Ранее девушка решила удивить поклонников кадрами, сделанными в новом стиле. Как правило, чаще всего Соммер устраивает жаркие фотосесси на тренировках или прогулках в модных бикини самых ярких цветов. В этот раз стройная модель решила показать себя в необычном наряде.

Соммер примерила черную кофту из бархата и темно-серые джинсы с можеством рваных дыр на самых пикантных местах. Девушка даже оголила ягоцицы, которыми посветила перед обхективом без малейшего стыда. Как и ожидалось ,фанаты принялись обсуждать смену стиля фитнес-модели:

«Привет, Соммер, ты просто волшебная красотка», «Пожалуйста, приходи на мой выпускной 2022, «Помогите мне кому-нибудь, теряю дар речи от красотки😉», «Я люблю тебя, держите меня».

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