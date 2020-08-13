Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй сняла новый ролик специально для худеющих

Молодая фитнес-модель знает, как правильно похудеть, накачать идеальные бедра и даже подправить уже, казалось бы, идеальную фигру. Стройная красотка проводит в спортзале большую часть времени, а ее загорелое тело стало своего рода визитной карточкой для поклонников.

В этот раз Соммер восхитила упражнениями для спины, бедер и рук. Стройная девушка в ярком костюме вместе с друзьями восхитила естественным образом в зале:

«гуууу, я пытаюсь вернуться на свой YouTube-гринд оооочень быстро. Иди смотреть полное видео на моем канале 💪🏽💛😛,» - заинтриговав, написала Рей.

Фанаты тут же отреагировали, восхитившись фигурой Соммер и ее упорству в ролике:

«Ты как куколка», «Какая леди-малышка», «Спортивная женщина, какие позы...», «Это не то, как вы делаете тест вертикального прыжка», «Мой недавний пост хорош или нет? Будь предельно честен 🤔💯 Тай», «привет, лето 👉🏾👈🏾», «что это за рисовая жвачка», «Он продает вам наркотики», «Я тоже могу это сделать», «я люблю тебя», «Она висит на рисовой жвачке ...».

Изредка девушка делится фото с пляжа или фотосессий, устроенных в модных студиях. Не так давно молодая спортсменка решила порадовать поклонников кадрами из новой провокационной фотосессии, в которой предстала без белья. Девушка решила показать подтянутое и загорелое тело прямо в прачечной!

Написав в социальной сети Инстаграм под постом, что сегодня у нее "день стирки", модель сбросила одежду и лифчик, оставшись в одних лишь трусиках красного цвета. Девушка повернулась к объективу боком, демонстрируя достоинства с выгодного ракурса. Однако, чтобы не "смущать" поклонников, все же прикрыла грудь рукой.

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