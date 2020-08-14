Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала аппетитные формы, как у Ким

Стройная девушка добилась популярности в социальной сети благодаря своей любви к постоянным тренировкам, которые снимала на камеру, и фотосессиям в спортивной одежде. Подчеркивая результаты, Соммер смогла превзойти за короткое время по полуряности Деми Роуз и фитнес-модель Ану Чери, и даже Анастасию Квитко, известную как "русская Кардашьян".

Дело в том, что девушка занимается довольно часто, рассказывает о том, как смогла получить "орешек мечты", а также снимается в провокативных фотосессиях уже в более смелых образах. Если ранее Рей блистала в спортивной одежде, то теперь на ее фото все больше мелькают образы для взрослых - в одном белье, без него или с одними кружевами.

В этот раз соммер в цветном темно-синем белье на резинке покорила видом на аппетитные формы снизу.

«Maliboo», «И ты по-прежнему отлично выглядишь, как всегда», «Наклонись ко мне, давай повеселимся в твоей комнате», «Это просто шоу 🔥🔥🔥», «Ты думаешь это горячо? Это сверх горячо!», «Те не совсем белые 🔥🔥🔥», «Я хочу хлопнуть по щекам, это жарко», «Наслаждайтесь Молли», «Очень красивый прекрасный вид, супер excland», «😍 Словами невозможно описать твою красоту или совершенство твоего тела 😍 @sommerray», - пишут пользователи.

Отметим, молодая фитнес-модель знает, как правильно похудеть, накачать идеальные бедра и даже подправить уже, казалось бы, идеальную фигру. Стройная красотка проводит в спортзале большую часть времени, а ее загорелое тело стало своего рода визитной карточкой для поклонников.

В этот раз Соммер восхитила упражнениями для спины, бедер и рук. Стройная девушка в ярком костюме вместе с друзьями восхитила естественным образом в зале:

«гуууу, я пытаюсь вернуться на свой YouTube-гринд оооочень быстро. Иди смотреть полное видео на моем канале 💪🏽💛😛,» - заинтриговав, написала Рей.

Фанаты тут же отреагировали, восхитившись фигурой Соммер и ее упорству в ролике.

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