Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала сонячні фото з пляжу

Досить юна, але вже дуже популярна спортсменка і фітнес-модель не перестає дивувати фанатів. Соммер кожен день тренується в залі і показує в розділі Сторі в Instagram результати своїх занять. При цьому дівчина не боїться засвітити зайве, на заняття модель ходить в ефектних костюмах і навіть почала виробляти власну ленейку одягу.

В цей же раз Рей показала, як відпочиває на пляжі в стильному смугастому монокіні. Ніжні кольори на тканині вдало поєднувалися, підкреслюючи талію дівчини. Сама ж Соммер зручно розташувалася на сходинках і посвітила засмаглими ніжками, виставленими вперед ніжаючись на сонці, Соммер не залишила фанатам вибору-вони були заінтриговані пікантним фото:

"Як твоя шкіра на тому дереві, воно ж гаряче🔥", "ти в порядку", "спеклася на сонці просто" « "ти Національна красуня просто вау ♥ ️ 💗" « " шикарні вбрання, шикарна дівчина!", "Врятуйте дитину, вона ж знемагає від спеки", "чудовий і божественний образ", "та дуже гаряче", послання з небес", "ти, мабуть, зійшла з небес", "мій маленький шматочок", "Боже, тепер ти подбай про себе зараз", "блондинка поза законом", "ідеальний загар", "як томливо", - пишуть користувачі Instagram.

Ми також писали, що дівчина стала популярна завдяки своїм фото і відео, знятим в спортзалі. Наполегливо займаючись, їй вдалося привернути увагу користувачів мережі, а також почати мотивувати інших знаниматсья спортом. Щоб частіше радувати аудиторію новими образами, Соммер почала зніматися в провокативних фотосесіях в бікіні в студіях.

При цьому сама дівчина домашніми кадрами або простими Селфі майже не ділиться. Саме тому фото на яких Соммер в простому вигляді блищала в ліжку відразу привернуло увагу шанувальників. Дівчина позувала в одній вільній кремовій сорочці і світлій нижній білизні.

Потягнувшись за пляшкою води, Соммер виглядала вельми спокусливо. Дівчина також захопила стрункими ніжками, які підняла вище, постав перед об'єктивом у всій красі:

"Ти така гаряча😚 😘 😘 🤙 😍",» ти робиш всім приємно«,» добре😍«, » я так хочу пити через тебе«,» я хочу пити, тому що ти така соковита«,» Боже, яка поза«,» я пограю з тобою🥵 🥵 🥵 🍆 💦, «» жага тебе чудова«,» ти погана дівчинка«.

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